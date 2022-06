Mondo sotto choc per la strage di civili in un centro commerciale pieno di gente a Kremenchuk, nell’Ucraina centrale, sulle rive del fiume Dnipro.

C’erano più di mille persone che stavano facendo acquisti all’interno dell’Amstor, quando il mall è stato centrato in pieno da due missili russi, che hanno provocato almeno 16 morti e oltre 50 feriti, alcuni dei quali in condizioni molto gravi. Un bilancio per forza di cose provvisorio, viste le difficoltà a domare l’incendio seguito al bombardamento: si teme che molte persone siano rimaste sotto le macerie dell’edificio di oltre 10mila metri quadrati, ora completamente “distrutto”.

Secondo le prime ricostruzioni dell'esercito di Kiev, l'attacco è stato compiuto con due missili a lungo raggio Kh-22 sparati dalla regione russa di Kursk da bombardieri Tu-22M3, decollati dalla base di Shaykovka.

L'obiettivo colpito non costituiva un "pericolo per l'esercito russo" e non aveva "nessun valore strategico", ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui l'attacco ha preso deliberatamente di mira "il tentativo delle persone di vivere una vita normale, che fa arrabbiare così tanto gli occupanti". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di “atto terroristico spudorato” e attacca: “Lo Stato russo è diventato la più grande organizzazione terroristica del mondo”.

Condanna unanime anche dal G7 riunito in Baviera: Johnson parla di “crudeltà e barbarie” di Vladimir Putin. In una dichiarazione congiunta i leader del G7 definiscono il raid un attacco “brutale e abominevole”, un “crimine di guerra”. Attacco “crudele e atroce”, tuona Joe Biden che assicura il suo sostegno al popolo ucraino.

Non è la prima volta che Kremenchuk viene colpita dall'inizio del conflitto. Ma finora nel mirino erano finite le infrastrutture strategiche del centro industriale, in particolare la raffineria locale.

Intanto l’ex premier e vicecapo del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev torna a minacciare l’Occidente. Questa volta sulla Crimea: “Qualsiasi tentativo di invaderla equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro la Russia, se uno Stato membro della Nato facesse una tale mossa porterebbe a un disastro totale, alla Terza guerra mondiale”.

(Unioneonline)

