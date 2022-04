L'ex pugile Mike Tyson, 55 anni, uno dei migliori campioni di boxe di tutti i tempi ma famoso anche per i suoi comportamenti violenti, ha preso a pugni un passeggero a bordo di un volo Jet Blue che stava per partire da San Francisco diretto in Florida.

L'ex campione dei pesi massimi, a quanto pare irritato perché la vittima voleva a tutti i costi parlare con lui, ha resistito per un po’. Poi si è girato di scatto e ha sferrato una raffica di pugni sul suo compagno di viaggio.

L’uomo, che ha rimediato lividi ed escoriazioni, è stato soccorso dagli altri passeggeri e dal personale di bordo. Mentre Tyson è stato fatto scendere prima del decollo dell'aereo.

Il pugile, che nel 1997 prese a morsi l'orecchio del rivale Evander Holyfield, negli anni ha avuto anche frequenti incontri ravvicinati con la giustizia che lo hanno fatto condannare per stupro e dipendenza dalla cocaina.

(Unioneonline/D)

