Anche quest’anno la Messa della notte di Natale celebrata da Papa Francesco è anticipata alle 19.30 del 24 dicembre.

E’ quanto fa sapere il portale di informazione vaticana riportando il calendario delle celebrazioni presiedute dal Santo Padre per il periodo di Natale.

Lo scorso anno la Messa della notte del 24 dicembre fu anticipata per via del coprifuoco, due ore prima rispetto all’orario delle 21.30 in cui si teneva di solito fin dagli anni in cui il Pontefice era Benedetto XVI.

Papa Francesco ha deciso di mantenere, per la celebrazione nella basilica vaticana, l’orario scelto lo scorso anno.

(Unioneonline/L)

