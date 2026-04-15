«In questi 4 anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica» perché «è in gioco anche la sicurezza dell'Europa». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita in Italia.

«L'Italia - ha aggiunto Meloni nel suo intervento – intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell'alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca».

Dal canto proprio nel suo intervento il leader di Kiev ha ringraziato l’Italia per il supporto e ha sottolineato la necessità di un «coordinamento europeo sulla sicurezza» quando il conflitto russo-ucraino troverà finalmente soluzione.

(Unioneonline)

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