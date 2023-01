«Giorgia Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni (al quarto posto, ndr) nel mondo per consenso. A sancirlo è la Morning Consult, una società americana di sondaggi ed analisi di intelligence globali, che il 10 gennaio scorso ha pubblicato il Global Leader Approval Tracker, che verifica la popolarità dei leader nel proprio Paese».

Lo ha scritto su Twitter il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffele Fitto. Il suo posizionamento, aggiunge in un secondo tweet, «è un attestato di fiducia per tutto il Governo Meloni e conferma l'autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo».

Al primo posto della graduatoria figura il Primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento. E dopo il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%) e l'australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%), con il 48% dei consensi è proprio la presidente del Consiglio italiano a piazzarsi in una posizione che, oltre a superare il presidente Usa Joe Biden (42%), la colloca in cima al gradimento fra i leader dei Paesi europei.

L'irlandese Varadkar si attesta infatti al 42%, seguito dallo spagnolo Sanchez (37%), dal belga De Croo (33%) e dallo svedese Kristersson (33%). Quindi il presidente francese Macron (31%), il cancelliere tedesco Scholz (31%) e il premier britannico Sunak (31%). A seguire, sotto il 30%, gli altri leader.

