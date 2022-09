Continuano a trapelare indiscrezioni su un nuovo libro che parla della famiglia reale inglese e in particolare della controversa figura dei duchi di Sussex.

Nel volume, dal titolo “In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown”, a firma di un autorevole “royal correspondent” del Times, Valentine Low, si narra con dovizia di particolari di Meghan Markle e dei motivi che hanno spinto lei e il marito, il principe Harry, a lasciare Londra e la Casa Reale.

L’ex attrice, secondo chi ha seguito il dietro le quinte, ha sempre faticato a mandar giù le regole dei reali. Una condizione spesso frustrante che l’avrebbe spinta a trattare in maniera "orribile" alcuni membri dello staff.

Ma nel libro si cita anche un altro imbarazzante episodio: durante un tour dei Sussex in Australia nel 2018, naturalmente scandito da numerosi impegni e bagni di folla, Meghan avrebbe detto più volte di non poter “credere di non venire pagata per questo".

Solo pochi giorni fa un’altra indiscrezione: proprio nel giorno in cui la Regina Elisabetta moriva, Carlo e Harry litigavano per la presenza di Meghan al capezzale della sovrana, definita dal futuro re “inappropriata”. Inutili i tentativi di William di mettere pace: il giorno successivo ai funerali solenni, Harry e Meghan tornarono subito in California.

(Unioneonline/D)

