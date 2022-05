Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, accusato di molestie.

Una ex assistente di volo che lavorava per la flotta di aerei privati di SpaceX ha accusato il supermiliardario sudafricano di averle mostrato il pene, di averla toccata senza consenso e di averle offerto in regalo un cavallo in cambio di un massaggio erotico.

L’indiscrezione è sulle pagine di Business Insider, secondo cui l’azienda aerospaziale fondata da Musk nel 2002 avrebbe poi patteggiato con la donna il pagamento di 250.000 dollari nel 2018 in cambio del suo silenzio.

Musk nega di aver commesso molestie: "Se fossi incline alle molestie, difficilmente sarebbe questa la prima a emergere".

“Gli attacchi contro di me – ha scritto in un tweet – dovrebbero essere visti attraverso una lente politica, questo è il loro (spregevole) manuale standard, ma nulla mi impedirà di lottare per un buon futuro e il vostro diritto alla libertà di parola”.

