Nuove indiscrezioni emergono in queste ore sulla morte di John McAfee. Il padre del noto antivirus che porta il suo nome si è ucciso ieri nel carcere di Barcellona, si sarebbe impiccato in cella secondo El Pais. La cosa strana è che sull’account Instagram dell’imprenditore, poco dopo l’annuncio del decesso, è stata pubblicata una foto con la lettera Q, chiaro riferimento alla teoria cospirazionista di Qanon. Già nel 2019 era stata condivisa sui social una sua immagine ritoccata con la scritta “Non ho mai detto che Jeffrey Epstein è stato ucciso. Ho detto che non ha commesso il suicidio. Potrebbe essere vivo. Potrebbe non essere mai esistito. So solo che non si è suicidato".

Il suicidio è avvenuto proprio nel giorno in cui il tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional ha dato il via all'estradizione negli Usa, dove McAfee è accusato di evasione fiscale. Decisione contro la quale era comunque possibile presentare ricorso.

Il milionario era nel carcere Brians 2, vicino a Barcellona, per effetto di una misura cautelare dopo essere stato accusato di evasione fiscale.

