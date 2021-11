Uno sconosciuto ha aperto il fuoco contro un autobus in Kosovo uccidendo tre persone. L’agguato è avvenuto ieri sera nel villaggio di Gllogjan, a Decani, nell’ovest del Paese.

Dalle informazioni fornite dalla polizia, un uomo mascherato si è messo a sparare con un Kalashnikov AK-47 contro il mezzo che trasportava giovani che tornavano da Djakovica.

L’autista è morto sul colpo, mentre due ragazzi – uno studente e una studentessa di 16 e 17 anni – sono stati soccorsi e portati in ospedale ma non sono sopravvissuti alle gravi ferite.

Sull’identità dell’attentatore non si sa nulla per il momento, per le autorità non si tratterebbe di un terrorista.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata