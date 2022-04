Armi e munizioni “affluiranno ogni giorno per aiutare gli ucraini a difendersi dall’aggressione russa”. Lo ha assicurato Joe Biden mentre infuria la battaglia nel Donbass, incassando il plauso di Zelensky: “I nostri partner hanno iniziato a capire di cosa abbiamo bisogno e quando ne abbiamo bisogno, subito”, ha commentato il presidente ucraino.

Mariupol non cede e Kiev propone a Mosca una “sessione speciale di negoziati” proprio nella città assediata per salvare i civili, sarebbero un migliaio quelli asserragliati con il battaglione Azov e gli altri militari ucraini nell’acciaieria Azovstal. Ma proprio a Mariupol le forze russe stanno preparando una parata militare in grande stile il 9 maggio, il giorno della vittoria contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale.

L’acciaieria Azovstal “sarà completamente sotto il controllo russo entro oggi pomeriggio”, ha detto il leader ceceno Ramzan Kadyrov. Mentre il governatore della regione di Lugansk Serhiy ha annunciato che le forze russe controllano ormai l’80% del territorio.

Sulla guerra economia è intervenuto nuovamente a gamba tesa il presidente cinese Xi Jinping, affermando che Pechino “si oppone a sanzioni unilaterali, doppi standard e giurisdizione a braccio lungo”.

Ore 8.55 – Premier spagnolo e danese a Kiev

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato insieme al suo omologo danese Mette Frederiksen a Kiev, dove incontreranno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto il governo spagnolo.

Ore 8.40 – Nove corpi di civili a Borodyanka: “Torturati”

Nove cadaveri di civili sono stati trovati a Borodyanka, nella provincia di Kiev, alcuni con "segni di tortura". Lo ha riferito la polizia della capitale ucraina mercoledì sera. "Queste persone sono state uccise dagli occupanti russi e alcune delle vittime mostrano segni di tortura", ha accusato il capo della polizia locale Andrey Nebytov su Facebook.

Boroyanka è stata, secondo Kiev, la scena di "massacri di civili" in marzo, quando le forze russe hanno occupato la città. Ieri il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha visitato la cittadina: "La storia non dimenticherà i crimini di guerra commessi qui", ha detto.

Ore 8.30 – “Avanti con l’evacuazione da Mariupol”

Continuano anche oggi le operazioni di evacuazione di civili da Mariupol. Lo annuncia la vice prima ministra ucraina Iryna Vereshchuk su Telegram. A Mariupol "oggi continuiamo a evacuare donne, bambini e anziani", afferma Vereshchuk, precisando che l'imbarco sugli autobus inizierà alle 14 ora locale. "La situazione della sicurezza è difficile. Potrebbero esserci dei cambiamenti", ha aggiunto. Si attende invece l'arrivo dei "quattro autobus di evacuazione" riusciti a lasciare la città ieri lungo il corridoio umanitario: "Hanno passato la notte a Berdyansk e ora sono diretti a Vasylivka. Li stiamo aspettando presto a Zaporizhzhia".

Ore 8.25 – Russi avanzano verso Kramatorsk

"Le forze russe stanno ora avanzando dalle aree di base nel Donbass verso Kramatorsk", nell'est dell'Ucraina, "che continua ad essere oggetto di persistenti attacchi con i razzi". Lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence diffuso su Twitter.

"Le forze russe vogliono probabilmente dimostrare di aver compiuto successi significativi prima delle loro celebrazioni annuali del giorno della Vittoria il 9 maggio", prosegue l'intelligence, precisando che "questo potrebbe condizionare la velocità e la forza con cui tentano di condurre le operazioni nel periodo che precede questa data".

Ore 8 – Kiev: “Mosca terrà uno pseudo-referendum a Kherson”

Mosca terrà uno 'pseudo-referendum' nella città di Kherson (sud) il 27 aprile: lo rende noto l'esercito ucraino, riporta il Kyiv Independent. Secondo il Comando operativo meridionale ucraino, si tratterà di una "messa in scena": la Russia non è interessata a dar voce ai cittadini poiché i falsi risultati del sondaggio popolare a favore dell'occupazione sono "già noti".

