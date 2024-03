Ha compiuto oggi 117 anni Maria Branyas, l'ultracentenaria considerata la persona più longeva del mondo, che risiede in una casa di risposo ad Olot, in provincia di Girona, in Catalogna.

A darne notizia sono stati i suoi familiari in un messaggio sul suo account X: «Buongiorno mondo. Oggi compio 117 anni. Sono arrivata fin qui», è il messaggio postato. Accompagnato da una citazione del missionario Pere Casaldàliga: «La vecchiaia è una specie di sacramento. Perdi l'udito ma senti meglio perché ascolti la vita, non i rumori. Davanti alla luce della morte, la vita acquisisce un peso specifico più definitivo».

Fra gli auguri ricevuti da tutto il mondo, quelli del presidente della Generalitat, Pere Aragones, sempre su X: «A Olot vive la persona più anziana del mondo e oggi compie 117 anni. Un privilegio averla con noi».

Maria Braynas, che è in buone condizioni fisiche, è nata a San Fransisco, negli Usa, il 4 marzo 1907. Tornò da bambina con la sua famiglia in Catalogna nel 1915. Durante la sua lunga vita, è passata per due pandemie - la spagnola e quella da Covid-19 - la Guerra Civile, il dopoguerra, il franchismo e oltre 40 anni di democrazia.

Da quando ha compiuto 92 anni vive nella casa di riposo Santa Maria del Tura ad Olot e dal 2023 è la persona più longeva del mondo.

Per problemi di mobilità è su una sedia a rotelle, ma la sua salute è buona. Per questo è diventata un caso di studio: il suo genoma è stato raccolto e studiato dall'Istituto di Ricerca contro la Leucemia, Josep Carreras, in una ricerca condotta da Manel Esteller, per capire i meccanismi di invecchiamento del corpo associati a malattie come il cancro o la demenza e progettare futuri farmaci.

(Unioneonline/v.l.)

