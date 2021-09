Il Regno Unito alle prese con una diffusa penuria di carburante, con gli automobilisti costretti a lunghe code ai distributori di benzina per fare rifornimento oppure a lasciare le vetture a secco in garage.

Una crisi generata dal calo delle scorte, innescato a sua volta scarsità di camionisti a disposizione: all’appello, a causa delle restrizioni e delle quarantene dovute al Covid, ma anche delle conseguenze della Brexit, mancherebbero infatti circa 100mila autisti. Risultato: i rifornimenti ai distributori – così come quelli ai supermercati – stanno subendo problemi e disagi.

Basti pensare che il colosso Bp ha chiuso o ridotto l'erogazione di benzina e diesel in circa 100 stazioni di servizio. Altre stazioni della catena Usa Mobil sono state poste fuori servizio, spingendo gli automobilisti a dare l’assalto ai – pochi – punti di distribuzione aperti, con file interminabili per fare il pieno.

Per il governo di Londra, comunque, la situazione non sarebbe drammatica, tanto che il ministro ai Trasporti, Grant Shapps, ha lanciato un appello agli automobilisti affinché non si facciano prendere dal panico, assicurando che c'è "carburante in abbondanza". Ma, al contempo, come già nelle scorse settimane era accaduto per gli approvvigionamenti ai supermarket, ha spiegato che l’esecutivo guidato da Boris Johnson potrebbe ricorrere alle autocisterne dell’esercito per poter garantire le consegne.

I sindacati del settore trasporti sono però sul piede di guerra. Rod McKenzie, della Road Haulage Association, ha ad esempio accusato Londra di "inerzia" e proposto come possibile soluzione quella di garantire "visti stagionali" per i camionisti stranieri. Un escamotage per aggirare le rigide restrizioni per ottenere i permessi di lavoro imposte dalla scelta dei britannici di staccarsi dall’Europa.

Il governo di Boris Johnson non esclude dunque provvedimenti straordinari e sarebbe inoltre pronto anche a rendere più agili le procedure per la formazione e il conseguimento delle patenti speciali necessarie per guidare i mezzi pesanti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata