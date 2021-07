L'agenzia governativa per il turismo maltese (Mta) ha deciso di organizzare voli di rientro in patria per gli studenti risultati positivi al Covid e posti in quarantena.

Complessivamente a Malta sono oltre 500 i ragazzi al momento in isolamento, e fra questi ci sono ancora 157 italiani secondo i dati delle autorità maltesi.

Il charter per i nostri connazionali dovrebbe partire entro la fine della settimana, probabilmente venerdì.

La Mta, a quanto si apprende, stamani ha chiesto ai responsabili dei gruppi di studenti delle scuole d'inglese di compilare gli elenchi dei giovani posti in quarantena che vogliano anticipare il rientro raccogliendo anche il consenso delle famiglie.

(Unioneonline/v.l.)

