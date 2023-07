Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ricoverato in ospedale a Tel Aviv «con forti dolori al petto», dopo aver avuto un mancamento in casa.

Lo ha annunciato l'ufficio dello stesso primo ministro.

Netanyahu è arrivato al pronto soccorso in auto - e non in ambulanza - dalla sua residenza privata di Cesarea, distante 50 chilometri, accompagnato dal suo staff ed è stato sottoposto ad esami. Le sue condizioni sarebbero buone: secondo i suoi collaboratori avrebbe sofferto di disidratazione dopo una visita al lago di Tiberiade e ha avuto un «leggero giramento di testa».

In ospedale con il premier, secondo quanto si è appreso, ci sono la moglie Sarah e il figlio Avner. Al momento restano confermate le manifestazioni contro la riforma giudiziaria in programma stasera, alla fine del riposo sabbatico in tutto il Paese.

Netanyahu resterà in ospedale per ulteriori analisi.

(Unioneonline/D)

