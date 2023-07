Momenti di paura per Brigitte Bardot. La nota attrice si è sentita male nella sua casa di Saint Tropez.

Ieri mattina nell’abitazione sono arrivati i soccorritori perché la donna presentava difficoltà di respirazione. Le hanno somministrato l’ossigeno e l’hanno poi tenuta sotto osservazione.

«Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili», ha detto il marito, Bernard d’Omale.

Brigitte da tempo si è ritirata dalla vita pubblica e interviene via social in poche occasioni, in particolare in nome della battaglia che conduce da anni per i diritti degli animali.

