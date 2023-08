L’India è sbarcata sulla Luna.

La missione indiana Chandrayaan-3 è stata un successo: dopo l'avvio della sequenza di comandi per l'atterraggio automatico, il lander Vikram ha attivato i motori per l'avvicinamento al suolo. Il Paese si laurea quarta nazione ad allunare, mentre è la prima ad atterrare vicino al polo sud, in una regione potenzialmente ricca di ghiaccio d'acqua utile per le future missioni umane.

L’avventura spaziale è stata seguita da milioni di telespettatori in tutto il paese. Lanciata lo scorso 14 luglio dal centro spaziale meridionale Satish Dawan, la mission ha già visto il distacco con successo del modulo di discesa, (lander) dal modulo di propulsione, che continuerà per mesi, forse anni, il suo viaggio nell'orbita raggiunta.

Ora è previsto il rilasciato del rover Pragyan, un robottino a sei ruote dotato di uno spettrometro a raggi X e di uno spettroscopio laser. Il traguardo storico arriva dopo il fallimento – avvenuto qualche giorno fa – della Russia, in corsa con il lander Luna25 per raggiungere lo stesso angolo del satellite terrestre.

