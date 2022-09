Mentre prosegue la missione degli ispettori dell’Aiea per monitorare le condizioni della centrale nucleare di Zaporizhzhia, attorno alla quale da mesi combattono le forze di Mosca e Kiev impegnate nel conflitto in Ucraina, l’Unione Europea prende un altro provvedimento nei confronti della Russia.

Come annunciato ieri da Josep Borrell, alto rappresentante della politica estera Ue, l’Europa ha deciso di sospendere l'accordo con Mosca sulla facilitazione dei visti. Una decisione che però non trova l’unanimità. L'Ungheria, infatti, ha spiegato che "sul divieto dei visti ai russi non c'è consenso nell’Unione, mentre Mosca ha reagito al provvedimento in maniera drastica: “Sui visti –ha fatto sapere il Cremlino – adotteremo risposte che l'Ue non si aspetta”, avvisando: “Lo stop all'accordo non rimarrà senza conseguenze".

Le notizie di ora in ora:

Aiea a Zaporizhzhia, “Kiev spara al punto di incontro”

Dalle prime ore di questa mattina l'esercito ucraino spara con l'artiglieria contro il punto di incontro fissato con la missione dell'Aiea vicino alla cittadina di Vasylivka: lo afferma il ministero della Difesa russo, riporta Interfax. Vasylivka si trova a cica 68 chilometri a est della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove gli ispettori dell'Agenzia Onu sono diretti per la loro missione.

Zelensky: “Bandire i media statali russi”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all'Ue di bandire i media statali russi. Lo riporta The Kyiv Independent, precisando che Zelensky ha fatto la dichiarazione in un collegamento video durante il Forum 2000 a Praga, appuntamento istituito nel 1996 nella capitale della Repubblica Ceca per promuovere i valori della democrazia e del rispetto dei diritti umani.

Aiea a Zaporizhzhia per “missione permanente”

La missione dell'Aiea dovrebbe arrivare in queste ore alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, dove vuole stabilire una "presenza permanente". Dai filorussi che presidiano la zona però l’ok alla missione è al momento solo per 24 ore.

