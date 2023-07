«Se non l'ha ancora fatto, l'Ucraina userà le bombe a grappolo nelle prossime ore e giorni». Queste le parole di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale Usa, durante un'intervista alla Cnn. La conferma, insomma, che le forze di Kiev hanno ricevuto le bombe a grappolo americane e sono pronte a usarle.

Sul fronte Russia, il presidente Vladimir Putin ha invece affermato che la controffensiva ucraina «non ha successo», valutando «positivamente» il corso dell'operazione militare speciale russa in Ucraina dove l'esercito di Mosca «sta agendo in modo eroico». Per il leader del Cremlino, inoltre, «tutti i tentativi del nemico di sfondare le nostre difese, e questo è un compito che include l'uso di riserve strategiche, non hanno avuto successo durante l'intera offensiva». «Le nostre truppe si stanno comportando in modo eroico. Inaspettatamente per il nemico, in alcune zone passano all'offensiva, prendono le posizioni più vantaggiose», ha dichiarato il presidente russo in un'intervista per il canale Rossiya-1.

Oggi intanto l'ultima nave a cui è stato concesso un passaggio sicuro dall'accordo sul grano del Mar Nero ha lasciato il porto di Odessa. Il termine per prorogare l'accordo si avvicina rapidamente: Ucraina e Russia hanno tempo fino a domani per il rinnovo dell'intesa, sul quale si attende l'ok di Mosca. Putin ha ripetutamente minacciato di porre fine all'accordo, considerato cruciale per scongiurare una crisi alimentare mondiale e combattere la fame nei Paesi in via di sviluppo.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata