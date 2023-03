Fino a due anni di carcere per chi si rende responsabile di catcalling, ovvero gli apprezzamenti indesiderati, con parole, fischi e altre molestie sessuali compiute in strada.

La nuova legge è stata approvata dalla Camera dei Comuni di Londra ed entrerà in vigore in Inghilterra e Galles.

Per il deputato conservatore Greg Clark, primo firmatario del provvedimento sostenuto dal governo Tory di Rishi Sunak, è «sorprendente che questo tipo di comportamenti non abbia costituito sino ad ora un reato ed è necessario colmare il vuoto normativo». Il provvedimento è destinato a essere definitivamente approvato in tempi molto rapidi.

Secondo un sondaggio realizzato nel Regno Unito da YouGov due terzi delle donne non si sentono al sicuro quando camminano da sole di notte. Mentre per il Crown Prosecution Service le donne e le ragazze sotto i 34 anni hanno maggiori probabilità di essere l'obiettivo di molestie sessuali.

