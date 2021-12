È il primo Natale che la regina Elisabetta trascorre senza il marito, il principe Filippo, morto lo scorso aprile. Ma la sovrana, in occasione del consueto messaggio alla nazionale, lo ha voluto ricordare, parlando del Duce di Edimburgo facendo riferimento al suo “senso del dovere”, alla “curiosità intellettuale” e alla “capacità di tirare fuori il divertimento da ogni situazione”.

Non solo le parole ma anche gli oggetti parlavano del conserte: la regina era seduta a un tavolo con esposta la foto insieme al marito – uno scatto del 2007 quando hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio –, inoltre indossava una spilla di zaffiri (quella che aveva in luna di miele e al loro anniversario).

In primavera si terrà una commemorazione in memoria del Duca all'Abbazia di Westminster, dato che solo 30 persone avevano potuto partecipare al suo funerale a causa delle restrizioni per il Covid.

Quest'anno, ha detto Elisabetta, "Covid significa di nuovo che non possiamo festeggiare come avremmo voluto".

Mentre teneva il suo discorso alla nazione, a Windsor è scattato l’allarme: un 19enne armato è riuscito a entrare nel parco. Subito individuato è stato bloccato dalle guardie e arrestato.

