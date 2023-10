Alta tensione in Medioriente, non solo per il conflitto riaccesosi tra Israele e Hamas, ma anche per le tensioni lungo il confine tra lo Stato ebraico e il Libano, per la presenza di avamposti di Hezbollah, organizzazione paramilitare che supporta la causa palestinese.

Da quanto si apprende, tre civili israeliani sono stati feriti da un missile anti tank a Shtula, nel nord di Israele, proprio alla frontiera con il Libano, con l’esercito di Tel Aviv che ha risposto al fuoco, colpendo la postazione che ha lanciato l’attacco.

