L’Ema, l’agenzia europea del farmaco, ha iniziato a valutare la domanda presentata da Pfizer-BioNTech per autorizzare la somministrazione del vaccino Comirnaty ai bambini dai 5 agli 11 anni.

Nei giorni scorsi la casa farmaceutica ha trasmesso a Ema i risultati dei test clinici. Analoga autorizzazione Pfizer ha chiesto negli Stati Uniti dopo aver annunciato che il vaccino era stato ben tollerato dai bimbi in fase di test.

Il vaccino dà una risposta immunitaria “robusta” e comparabile a quella osservata per le persone tra i 16 e i 25 anni, secondo i dati forniti da Pfizer. I test sono stati effettuati su un campione di 2.300 bambini.

In caso di via libera dell’Ema circa 28 milioni di bambini europei tra i 5 e gli 11 anni potrebbero essere vaccinati.

Al momento nessun vaccino è autorizzato in Europa per questa fascia d’età. In Israele i bimbi che rischiano complicazioni gravi possono essere vaccinati grazie a un’autorizzazione speciale rilasciata dalle autorità sanitarie nazionali.

I risultati della valutazione di Ema dovrebbero essere resi noti entro un paio di mesi.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata