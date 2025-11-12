Donald Trump trascorse «ore» a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale e «sapeva delle ragazze» del defunto finanziere pedofilo. Lo scrive lo stesso Epstein in una nuova tranche di email pubblicate dai Democratici della commissione di vigilanza della Camera e rivelate da Cnn e New York Times.

Secondo il Daily Mail quella donna sarebbe Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici nel caso Epstein, suicida a 41 anni.

Epstein menziona più volte Trump in corrispondenze private degli ultimi quindici anni con l'allora sua fidanzata e complice Ghislaine Maxwell.

Le email, indirizzate non solo a Maxwell — condannata per traffico sessuale di minori dopo la morte di Epstein — ma anche all'autore Michael Wolff, contengono anche un messaggio in cui Epstein sostiene che Trump «sapeva delle ragazze», un'apparente allusione al giro di minorenni che Epstein avrebbe adescato a Mar-a-Lago. Un'affermazione che contraddice la dichiarazione di Trump secondo cui avrebbe cacciato il finanziere dal suo club in Florida per avergli “rubato” alcune dipendenti tra cui Virginia Giuffre, secondo le nuove comunicazioni rese pubbliche.

Le email sono state diffuse mercoledì dai Democratici della Commissione di Vigilanza della Camera, che le hanno ottenute dopo aver emesso un mandato nei confronti degli eredi di Epstein all'inizio di quest'anno.

