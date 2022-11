Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Associated Press citando le autorità indonesiane, sarebbe stato portato all’ospedale Sanglah dopo aver accusato problemi cardiaci al suo arrivo al vertice di Bali, per il G20.

La portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, ha però bollato la notizia come una "fake news" e scritto su Telegram: «Io e Serghei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità».

E sempre sulla piattaforma ha pubblicato un video nel quale Lavrov appare sulla terrazza della sua stanza d’albergo a Bali, in maglietta e in bermuda. «I giornalisti occidentali devono essere più corretti», dice l’uomo. E ancora: «Anche del nostro presidente si dice da dieci anni che è malato» Aggiunge poi che sta lavorando a due discorsi che terrà domani e manda «un saluto a tutti».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata