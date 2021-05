Martin Bashir, l’autore della famosa intervista a Lady Diana Spencer finita nel mirino delle polemiche perché “frutto di un raggiro”, si difende: "Non ho mai voluto fare del male a Diana in alcun modo e non credo che l'abbiamo fatto".

L'ex giornalista della Bbc secondo un'inchiesta indipendente avrebbe usato l'inganno per ottenere una contestata intervista con Diana Spencer nel 1995. In particolare avrebbe mostrato falsi documenti alla stessa Diana e a suo fratello su fantomatici controlli ai suoi danni attribuiti falsamente alla famiglia reale.

"Abbiamo fatto tutto come voleva lei - afferma Bashir - dalla tempistica nell'avvisare il palazzo, alla messa in onda, al contenuto. Io e la mia famiglia l'amavamo". Bashir si è anche rivolto ai principi William e Harry dicendosi "profondamente dispiaciuto".

Quell'intervista, ha dichiarato il duca di Cambridge, aveva dato "un contributo importante" alla fine della relazione tra i suoi genitori e "avuto un peso significativo sulla sua paura, paranoia e isolamento" negli ultimi anni della principessa.

Intanto l'ex direttore generale della Bbc, Lord Hall - in carica ai tempi dell'intervista a Diana - si è dimesso ieri da presidente della National Gallery. Anche lui travolto dalle polemiche.

