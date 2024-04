Ha costretto il figlio appena nato a “nutrirsi” di sola luce solare. Niente cibo e latte, così il piccolo – di neanche un mese – è morto in ospedale. L’uomo, un blogger russo ossessionato da uno stile di vita vegano e crudista, è stato condannato a otto anni di prigione. Si tratta di Maxim Lyutyi, 44 anni. Forte delle sue teorie ha obbligato la sua compagna Oxana Mironova, 34 anni, a non allattare il piccolo Kosmos. Il blogger, come riportato da alcuni media internazionali, sconterà la pena in una colonia penale di massima sicurezza.

Lo stile di vita imposto dal genitore, ha riferito il tribunale di Sochi, ha causato «gravi lesioni al neonato» che è stato portato in ospedale quando pesava appena un chilo e 300 grammi. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e i medici si sono limitati a constatarne il decesso. Diagnosi: malnutrizione e polmonite in corso.

Durante l’udienza, davanti ai giudici, il padre inizialmente avrebbe provato a scaricare sulle spalle della compagna le responsabilità, ammettendo poi in un secondo momento la sua colpevolezza. Una fonte vicina al dossier ha spiegato che Lyutyi «voleva fare un esperimento sul bambino, nutrirlo esclusivamente con il sole e poi pubblicizzare agli altri che è così che si può mangiare». La madre è stata condannata a due anni di servizio sociale.

