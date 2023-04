Joe Biden ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura per le presidenziali Usa del 2024.

La conferma della sua disponibilità a un secondo mandato è arrivata in un video, dove scorrono le immagini dell'attacco al Congresso del 6 gennaio 2021 e delle proteste presso la Corte Suprema a difesa del diritto di aborto.

«Quando ho corso per la presidenza 4 anni fa ho affermato che la nostra era una battaglia per lo spirito dell'America. Lo è ancora», dice Biden nel video. Aggiungendo: «Dobbiamo finire il lavoro. E la domanda che ci troviamo ad affrontare - prosegue - è se nei prossimi anni avremo più libertà o meno libertà. Più diritti o meno diritti. Non è il momento di essere compiacenti. Per questo mi candido alla rielezione».

La notizia è stata accolta in maniera polemica dal partito repubblicano, secondo cui il presidente Usa non è all’altezza del ruolo, in quanto «sconnesso dalla realtà».

(Unioneonline/l.f.)

