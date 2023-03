«Abbiamo conquistato tutta la parte orientale della città assediata di Bakhmut», nell’est dell’Ucraina. L’annuncio del gruppo paramilitare russo Wagner è arrivato in queste ore.

Sul fronte di Kiev, i militari hanno comunicato di aver respinto più di 100 attacchi nemici nella regione di Donetsk nell’ultimo giorno. Lo si legge nel resoconto dello stato maggiore. Le forze russe invece stanno concentrando i loro sforzi in operazioni contro Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Shakhtar.

E da ieri sera i lampioni di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, sono stati accesi per la prima volta dall'inizio della guerra, ha detto il sindaco della città. “Per più di un anno, l'unica fonte di luce a Kharkiv durante le ore buie della giornata sono stati principalmente i fari delle auto. Durante questo periodo, ci sono stati molti incidenti stradali in cui le persone sono rimaste ferite”, ha scritto Ihor Terekhov su Telegram, riferisce il Guardian, spiegando che le luci in città sono state accese dalle 18 alle 19.30.

