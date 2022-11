È stato lanciato questa mattina il razzo Sls di Artemis 1, il primo passo per il ritorno dell’uomo sulla Luna.

Si tratta della prima missione senza equipaggio del programma Artemis, diretta all’orbita lunare: il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennesy Space Center di Cape Canaveral.

Una lunga attesa, visto che il razzo è stato lanciato al terzo tentativo. Un ruolo di primo piano nella missione ce l’hanno anche la tecnologia europea e quella italiana.

Il responsabile della missione Mike Sarafin ha elogiato «la perseveranza» delle sue squadre. Cinquant’anni dopo l’ultima missione Apollo, questo volo di prova senza equipaggio, che circumnavigherà la Luna senza atterrarvi, dovrebbe confermare che il veicolo è sicuro per un futuro lancio con equipaggio che servirà a riportare l’uomo sulla Luna. Se tutto dovesse andare come previsto lo stesso razzo in futuro porterà la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna.

(Unioneonline/L)

