L'America alle urne per scegliere il 47esimo presidente degli Stati Uniti. E se per Trump e Harris si avvicina la fine del duello elettorale, il resto del mondo rimane con il fiato sospeso in attesa del verdetto finale.

Nel frattempo un uomo è stato fermato dalla Polizia a Capitol Hill, a Washington, all’ingresso per i turisti. Con sé, come riportato dalla Cnn, aveva una pistola lanciarazzi e una torcia. L'uomo è stato fermato dagli agenti durante i controlli di sicurezza. Addosso aveva anche due contenitori che puzzavano di benzina e un taccuino che, ha detto, «voleva portare al Congresso».

I primi risultati delle elezioni arriveranno nella notte italiana, mentre oltre 80 milioni di americani hanno già votato in anticipo o per posta o in presenza mentre l'altra metà avrà tempo fino alle 20 locali.

