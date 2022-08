Due esplosioni sono state registrate vicino all'impianto di stoccaggio del combustibile esaurito della centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina: lo hanno reso noto oggi funzionari di Energodar, la cittadina che ospita l'impianto, che parlano di un attacco dell'esercito ucraino.

Secondo i funzionari filo-russi, Kiev vuole minare così la missione dell'Aiea alla centrale.

La squadra di tecnici dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica visiterà la centrale da mercoledì a sabato. La missione è arrivata a Kiev da Vienna ieri sera.

Di seguito le notizie di ora in ora:

Ore 16.20 – Gazprom conferma lo stop di Nord Stream da domani

Gazprom conferma che il gasdotto Nord Stream sarà fermato per attività di manutenzione da domani, 31 agosto, al 3 settembre. Lo riferisce la Tass.

***

Ore 16 – Kiev: “Chiudere le porte dei Paesi Ue ai russi”

"I viaggi nell'Ue non hanno avuto alcun effetto di trasformazione sulla Russia. Da quando è stata introdotta la facilitazione dei visti nel 2007, Mosca ha attaccato la Georgia, ha lanciato una guerra contro l'Ucraina, ha commesso molteplici crimini - il tutto con un sostegno popolare schiacciante. Per trasformare la Russia, bisogna chiudere la porta ai turisti russi". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che si trova a Praga per il vertice informale dei ministri degli Esteri Ue.

***

14.35 – Bombe russe sui corridoi per la missione Aiea

"La Federazione Russa sta deliberatamente bombardando i corridoi usati dalla missione dell'Aiea per raggiungere la centrale nucleare di Zaporizhzhia con l'obiettivo di di deviarla verso il territorio

temporaneamente occupato della Crimea e le regioni di Donetsk e Lugansk". Lo ha denunciato Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente Zelensky. Lo riporta Ukrinform. La stessa fonte ha sottolineato che la posizione dell'Ucraina non è cambiata e che la missione dell'Aiea dovrà avere accesso "solo attraverso il territorio controllato dell'Ucraina".

***

Ore 14.30 – Kiev: “La Russia sposta convogli militari dalla Crimea a Kherson”

La Russia sta formando grandi convogli di veicoli militari in Crimea e li sta inviando verso la regione di Kherson, mentre le forze ucraine bombardano i ponti in modo che non si avvicinino alla prima linea del fronte. Lo ha reso noto Serhii Khlan, un deputato del Consiglio regionale di Kherson, riferisce Ukrinform.

***

Ore 12.30 – Cremlino: “I droni dall'Iran sono una fake news”

Il Cremlino ha respinto oggi come "fake news" le informazioni pubblicate dal Washington Post secondo il quale la Russia avrebbe cominciato ad importare droni dall'Iran. "Purtroppo il Washington Post recentemente ha pubblicato una grande quantità di fake news", ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, alla domanda di commentare la pubblicazione del quotidiano americano durante una conferenza stampa.

***

Ore 10 – Kiev: “207 civili in ostaggio nella regione di Zaporizhzhia”

Le forze russe hanno catturato 485 civili nella regione ucraina di Zaporizhzhia e 207 di loro "sono ancora tenuti in ostaggio": è quanto emerge da un rapporto dell'Amministrazione militare regionale, secondo quanto riporta Ukrinform. "Nella regione di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno catturato 485 civili, di cui 207 sono ancora tenuti in ostaggio", ha reso noto l'Amministrazione sottolineando che 278 persone sono state rilasciate. Come è noto, il primo vicesindaco di Energodar, Ivan Samoydyuk, e il sindaco di Dniprorudne, Yevhen Matveev, sono entrambi detenuti dai russi.

***

Ore 8.15 – Wp: "Prima fornitura di droni iraniani alla Russia”

Mosca ha ottenuto la prima fornitura di droni iraniani da combattimenti da usare in Ucraina. Lo riporta il Washington Post, citando dirigenti americani. Cargo russi, secondo il quotidiano, sono partiti dall'Iran il 19 agosto scorso con almeno due tipi di droni, entrambi capaci di trasportare munizioni per attaccare radar, artiglieria e altri target militari: gli Shahed (nei modelli 129 e 191) e i Mohajer-6, entrambi considerati nella linea produttiva top di Teheran e progettati sia per l'attacco che per la sorveglianza.

