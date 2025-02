Ultimo saluto stamattina a Lisbona, al centro ismailita, a Karim Aga Khan 5°.

Una cerimonia privata e spirituale, trasmessa dal canale Ismaili tv, con al centro la comunità religiosa che conta circa 15 milioni di fedeli nel mondo. In prima fila la famiglia, il secondogenito Rahim, 53 anni, designato come nuovo imam, Aga Khan 5°, con i suoi due bambini, il fratello di Karim Amyn e gli altri figli, la primogenita Zahra – molto presente nelle attività in Costa Smeralda e gli altri due maschi, Husayn e Ali, il più giovane nato dal secondo matrimonio.

Juan Carlos di Spagna (Ansa)

Hanno partecipato più di 300 invitati, tra cui il primo ministro canadese Justin Trudeau, l'Emiro del Qatar Tamim ben Hamad Al-Thani, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa e l'ex Re di Spagna Juan Carlos I, amico personale di Karim Aga Khan, oltre ad alcune delegazioni diplomatiche.

Secondo la comunità Ismaili, le sue spoglie saranno deposte domani, in una "cerimonia di sepoltura privata", ad Assuan, nel sud dell'Egitto. Una cerimonia per rendere omaggio al figlio del defunto, 50/o Imam degli Ismailiti, un rituale privato che segna l'ingresso del loro nuovo leader spirituale, avrà luogo martedì presso la sede della comunità, un palazzo privato nel centro di Lisbona.

In Gallura, in concomitanza con i funerali, hanno proclamato lutto cittadino Arzachena e Santa Teresa. Questa sera ci sarà un momento di raccoglimento nella chiesa di Stella Maris a Porto Cervo.

© Riproduzione riservata