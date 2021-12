"È presumibile che il comportamento della variante Omicron sarà lo stesso anche nel nostro Paese, con una crescita forte dei casi. Il trend di crescita della variante si sta infatti dimostrando analogo in tutti i Paesi, ma noi non abbiamo ancora dei dati certi in quanto effettuiamo minori sequenziamenti rispetto agli altri".

Così Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute.

Omicron, ha inoltre affermato in un tweet Ricciardi, sarà "prevalente nel Regno Unito e Danimarca entro la settimana: a Londra rappresenta già il 40% dei casi".

L’allarme su una possibile nuova forte ondata di casi positivi arriva anche dall’Oms.

"Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi) sia per Omicron", ha specificato la responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Organizzazione mondiale della sanità, Maria van Kerkhove.

"Lo ripeto ai governi – spiega in un'intervista al quotidiano spagnolo El País – : non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali".

Proprio nelle ultime ore il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito l’invito a procedere spediti con la campagna vaccinale in quanto "le terze dosi sono ancora più importanti per fronteggiare la variante Omicron”, ha spiegato, “lo stiamo vedendo dai dati che arrivano".

Nel frattempo, uno studio pubblicato in Sudafrica afferma come due dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer offrano circa il 70% di protezione contro la malattia grave da variante Omicron. Lo studio si basa sui risultati di 78.000 test PCR effettuati in Sudafrica tra il 15 novembre e il 7 dicembre ed è stato condotto dalla principale compagnia di assicurazioni sanitarie private del Sudafrica, Discovery, insieme al South African Medical Research Council.

