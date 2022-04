La Guardia costiera tunisina ha sventato sabato scorso 7 operazioni di emigrazione irregolare al largo di Sfax e Monastir, fermando in tutto 182 migranti di vari paesi africani.

Lo ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale, su facebook, precisando inoltre che sono stati recuperati 3 corpi al largo di Sfax.

Secondo il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) per il Mediterraneo, Flavio di Giacomo "sono oltre 530 i migranti morti nel Mediterraneo Centrale da gennaio di quest'anno, quasi 200 in più dello stesso periodo del 2021".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata