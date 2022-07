Brittney Griner, la 31enne star del basket femminile Usa arrestata in febbraio a Mosca, si è dichiarata colpevole di traffico di droga nel processo in corso nella capitale russa.

“Desidero dichiararmi colpevole di tutte le accuse, ma non avevo intenzione di violare la legge russa”, ha detto, dopo essere arrivata in aula in manette e sotto scorta. Non poteva fare diversamente, visto che in aeroporto è stata trovata in possesso di una sigaretta elettronica e di olio di hashish che è vietato, anche se lei ha detto che non lo sapeva.

Appare tuttavia evidente che i russi la stiano usando anche come pedina per uno scambio di prigionieri e per mettere in difficoltà Joe Biden sullo sfondo della guerra in Ucraina. La cestista dei Phoenix Mercury, che era in Russia per giocare nella pausa del campionato Wnba americano, è in carcere da 5 mesi e rischia fino a 10 anni di reclusione.

USA: “LA LIBEREREMO”

All’udienza hanno partecipato anche dirigenti dell’ambasciata Usa, che le hanno consegnato una lettera di Biden, in risposta a quella che lei aveva scritto implorandolo di liberarla.

“Non molleremo finché tutti gli americani detenuti ingiustamente non saranno riuniti con le loro famiglie”, ha affermato il segretario di stato Antony Blinken, impegno ribadito anche da Biden, che ha telefonato alla moglie della cestista per assicurarle che sta lavorando per garantire il suo rilascio “il più presto possibile”.

Il presidente è stato messo sotto pressione e criticato dall’allenatrice della ragazza, Vanessa Nygaard: “Bisogna riportarla a casa, ha paura, è una donna afroamericana e gay in una cella russa, se fosse stato Lebron James già sarebbe stato liberato".

IL MESSAGGIO CRIPTICO DI MOSCA

Intanto da Mosca è arrivato un messaggio criptico: “I tentativi americani di fomentare il clamore e fare rumore pubblicamente sono comprensibili, ma non aiutano a risolvere praticamente il caso”, ha ammonito il viceministro russo Serghei Ryabkov. “Quello che può aiutare è la presa in considerazione da parte americana dei segnali che riceve dalla Russia”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata