La Russia ha "sospeso" la sua partecipazione all'accordo sul grano.

Lo ha annunciato il ministero della Difesa, secondo quanto riporta la Tass, dopo gli attacchi di oggi al porto di Sebastopoli in Crimea: “In seguito all'atto terroristico compiuto dal regime di Kiev con la partecipazione di esperti britannici contro navi della flotta del Mar Nero e navi civili impegnate per garantire la sicurezza dei corridoi del grano, la Russia sospende la sua partecipazione all'attuazione dell'accordo sull'esportazione di prodotti agricoli dai porti ucraini".

La Russia, fa eco il ministero degli Esteri di Mosca, considera sospeso l'accordo a partire da oggi e a "tempo indeterminato".

Immediata la reazione dell'Onu, che a quanto si apprende si è messa subito in contatto con le autorità russe: "È fondamentale che tutte le parti si astengano da qualsiasi azione che possa mettere in pericolo l'iniziativa sul grano, che è uno sforzo umanitario fondamentale che sta chiaramente avendo un impatto positivo sull'accesso al cibo per milioni di persone in tutto il mondo", ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric, citato dal Guardian.

"Avevamo avvertito dei piani della Russia per rovinare l'iniziativa sui cereali del Mar Nero – il commento del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba -. Ora Mosca usa un falso pretesto per bloccare il corridoio del grano che garantisce la sicurezza alimentare a milioni di persone. Invito tutti gli Stati a chiedere alla Russia di smettere di fare i suoi giochi con la fame e di riprendere a rispettare i suoi obblighi".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata