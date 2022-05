Dopo il potente attacco missilistico sferrato dalle truppe russe sul territorio dell’Ucraina – si calcola che siano stati lanciati almeno 18 missili da crociera -, con gravi danni a Leopoli dove è stata danneggiata la centrale elettrica, a Kharkiv e nella regione di Kirovorhad, per oggi da Zaporizhzhia è prevista l’apertura di 4 corridoi umanitari, “se la situazione di sicurezza lo consentirà”, ha anticipato Iryna Vereshchuk, vice primo ministro ucraino.

L’obiettivo di Kiev, ha chiarito nel suo intervento in video il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro del Wall Street Journal, è ripristinare l’integrità territoriale del Paese, “inclusa la Crimea”.

Arriva intanto l’allarme lanciato dall’Onu sulle violenze compiute dai militari russi in Ucraina: tra le vittime degli stupri, oltre alle donne, ci potrebbero essere anche uomini e ragazzi. Decine i casi già denunciati per i quali sono state aperte le indagini.

“Ho ricevuto denunce, non ancora verificate, relative a casi di violenza sessuale su uomini e ragazzi”, sono state le parole di Pramila Patten, rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la violenza sessuale in guerra, in una conferenza stampa a Kiev. “È duro per le donne e per le ragazze denunciare casi di stupro a causa dello stigma sociale che ciò comporta - ha commentato ancora - ma spesso è anche più difficile per gli uomini e i ragazzi. Dobbiamo creare uno spazio di sicurezza per tutte le vittime perché denuncino i casi di violenza sessuale”.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

La giornata di ora in ora:

Ore 10:30 – Mosca: “Colpiti scali usati per il transito di armi occidentali”

I sei scali merci ferroviari bombardati ieri sera dalle forze russe nell'Ucraina centrale e occidentale erano usati per il trasferimento di "armi occidentali alle forze ucraine in Donbass". Lo ha detto oggi il ministero della Difesa di Mosca citato da Interfax. Gli scali, colpiti con missili a lunga gittata lanciati dal mare e da aerei, si trovano vicino alle stazioni ferroviarie di Leopoli, Podbortsy, Volonets, Tymkove e Pyatikhatka. Ieri le autorità russe avevano parlato di sei stazioni ferroviarie bombardate senza che fossero segnalate vittime.

***

Ore 9:50 – Kiev: "Trovati 1.235 corpi nelle zone liberate”

Nella regione di Kiev, altri 20 corpi sono stati trovati nei villaggi liberati dall'occupazione dell'esercito russo: sale così a 1.235 il numero dei cadaveri di civili recuperati, che ieri erano 1.202. Lo ha riferito il capo della polizia della zona di Kiev, Andrey Nebitov, citato da Unian. "La maggior parte di loro è morta a causa del fuoco di armi leggere – ha spiegato – possiamo parlare di crimini su larga scala commessi dall'esercito russo nella regione di Kiev".

***

Ore 9:30 – Zelensky: “Faremo di tutto per salvare civili e militari ad Azovstal”

"Continueremo a fare di tutto per far uscire la nostra gente da Mariupol e Azovstal, sia civili che militari. È difficile, ma abbiamo bisogno di tutti coloro che sono lì. Non c'è stato un solo giorno in cui non ci siamo occupati di loro, in cui non abbiamo cercato di risolvere la questione". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelnsky in un video messaggio. "Siamo riusciti a risolvere la questione del cessate il fuoco per quasi tre giorni, in modo che il corridoio umanitario funzionasse. Ora le truppe russe non rispettano gli accordi. Continuano gli attacchi massicci ad Azovstal".

***

Ore 9 – Von der Leyen: “Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina”

"La prossima settimana si celebra la Giornata dell'Europa, il 72esimo compleanno della nostra Unione. Questa Giornata dell'Europa sarà tutta dedicata all'Unione del futuro: su come la rendiamo più forte, più resistente, più vicina ai suoi cittadini. Ma non possiamo dare da soli la risposta a tutte queste domande. Il futuro dell'Unione Europea è scritto anche in Ucraina". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, all'Eurocamera.

***

Ore 7:48 – Decine di attacchi missilistici sul Lugansk in 24 ore

Nella giornata di ieri l'esercito russo ha lanciato 34 attacchi missilistici contro le città della regione di Lugansk provocando almeno due morti e due feriti tra i civili. Lo rende noto il capo dell'amministrazione militare regionale ucraina di Lugansk, Sergiy Gaidai, su Telegram citato da Ukrinform. "I russi non stanno solo distruggendo Popasna, ma la stanno rimuovendo dalla mappa. Due persone sono morte: una donna di Lysychansk e un uomo di Popasna”, ha scritto. A Lysychansk, il Centro per le malattie infettive pericolose e una scuola sono andati a fuoco. L'unica scuola di Sirotyn è stata distrutta.

© Riproduzione riservata