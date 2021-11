Niente da fare, neanche oggi la Regina Elisabetta si farà vedere.

Buckingham Palace ha reso noto che la sovrana 95enne non parteciperà, come annunciato, alle commemorazioni per i caduti di guerra. Il motivo è uno "stiramento alla schiena".

Dopo settimane di assenza e di riposo Elisabetta doveva tornare oggi in pubblico per la prima volta. L’occasione era l'annuale servizio nazionale delle commemorazioni del Remembrance Day, in onore dei caduti di guerra, dinanzi al cenotafio di Londra. Quest'anno le cerimonie tornano ai tradizionali splendori, dopo la versione Covid del 2020, con la partecipazione di oltre 10.000 reduci e centinaia di militari.

Ci sarà invece il premier britannico Boris Johnson e, come da tradizione, il principe Carlo deporrà una corona di fiori al cenotafio. Quindi un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito.

Sono stati i suoi medici a prescrivere a Elisabetta un periodo di assoluto riposo, durante il quale è stata anche costretta ad un raro ricovero in ospedale di 24 ore. Le sue condizioni di salute, ripete Buckingham Palace rassicurando i sudditi, sono buone.

Ma evidentemente non ancora ottime anche se, secondo la royal correspondent di Sky news, il problema non ha nulla a che vedere con le ragioni per le quali i medici avevano raccomandato alla sovrana britannica di riposare. "Sua Maestà - si legge ancora nella nota di palazzo - è delusa dal fatto che non parteciperà" alla cerimonia al cenotafio di Londra.

(Unioneonline/D)

