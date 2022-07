La regina di Spagna, Letizia, ha sospeso le attività pubbliche in programma per domani dopo esser risultata positiva al coronavirus: lo rendono noto media iberici come l'agenzia Efe ed El País citando fonti della Casa Reale.

Letizia avrebbe al momento "sintomi lievi".

Suo marito, il re Felipe VI, ha superato il Covid a febbraio scorso.

Ieri, Felipe, Letizia e le due figlie Leonor e Sofia hanno preso parte a una cerimonia in cui sono stati concessi dei premi in Catalogna.

