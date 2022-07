Sarebbe stato un attacco cardiaco a uccidere Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente americano. Il malore fatale, secondo quanto riferisce il canale Abc7, l’avrebbe colpita ieri, poco dopo pranzo, nella sua casa di New York.

In seguito alla telefonata partita dalla residenza al numero unico per le emergenze 911, sul posto è arrivata anche la polizia ed è stato verificato che sulla morte non ci sono elementi sospetti, ma si è trattato di un decesso naturale.

L’ex modella cecoslovacca, 73 anni, viveva nell’Upper East Side di Manhattan. La sua scomparsa è stata annunciata proprio dall’ex marito su Truth social: “Era meravigliosa, bellissima, straordinaria. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka, and Eric. Riposi in pace!", ha scritto il tycoon.

Quello con Donald Trump era stato il secondo matrimonio dopo quello con Alfred Winklmayr, maestro di sci che Ivana avrebbe sposato per ottenere la cittadinanza dell'Austria e abbandonare la Cecoslovacchia. Dopo un soggiorno in Canada si era stabilita negli Usa: nel 1977 il matrimonio con Trump.

