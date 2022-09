La Russia attacca direttamente l’Italia e il piano del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani volto a ridurre i consumi di gas e liberarsi dalla dipendenza energetica russa.

La minaccia arriva da Maria Zakharova, portavoce di Serghei Lavrov, secondo cui il nostro Paese obbedisce a Bruxelles su ordine degli Usa. Con il risultato che "saranno gli italiani a soffrire": le imprese del made in Italy "saranno distrutte dai fratelli d'oltreoceano, crolleranno e saranno comprate a buon mercato dagli Yankee". "Roma - insiste - è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica".

Il portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio rinvia al mittente, accusando la collega russa "di nuove ingerenze strumentali sul voto": è Mosca che "strozza le famiglie e le imprese italiane con gli aumenti del gas", ribatte Giuseppe Marici. "Non perdiamo tempo a commentare le dichiarazioni folli delle personalità russe", taglia corto invece da Bruxelles un portavoce della Commissione Ue.

L'energia venduta all'Europa è e resta una fonte irrinunciabile per la Russia che solo dall'inizio della guerra con quei proventi (85 miliardi su un totale globale di 158) ha coperto quasi tutti i costi dell'invasione in Ucraina (100 miliardi), secondo uno studio del Centre for Research on Energy and Clean Air. Mosca punta a piazzare il gas e il suo oro nero in Oriente ma non si può permettere di perdere il Vecchio Continente ed è convinta di avere il coltello dalla parte del manico: nonostante gli sforzi di riduzione dei consumi e diversificazione degli approvvigionamenti, l'Ue non "potrà fare a meno del gas russo fino al 2027", ha affermato il ministro dell'Energia russo Nikolay Shulginov.

Intanto l'Ue va al contrattacco sui visti ai cittadini russi: la Commissione ha approvato la proposta per bloccare l'accordo di facilitazione dei visti con la Russia dal 12 settembre, pronta - dopo l'ok del Consiglio europeo - a renderli più difficili e costosi. Mentre quelli già emessi (sono circa un milione) saranno riesaminati.

