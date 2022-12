La guerra tra Russia e Ucraina «non finirà prima della prossima estate». Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, intervenuto alla trasmissione "Feygin Live".

«Può essere qualificato come un conflitto prolungato - ha aggiunto - ovvero che dura da un anno e mezzo a due. Un conflitto prolungato non piace a nessuno ed è parzialmente pericoloso. Anche Sun Tzu (generale e filosofo cinese, ndr) ha detto che alla guerra piace la velocità e non piace la procrastinazione».

Secondo il capo della direzione principale dell'intelligence ucraina, il maggiore generale Kyryl Budanov, i combattimenti dovrebbero terminare entro l'estate del 2023.

Intanto il generale Sergei Shoigu, ministro della Difesa della federazione russa, è andato nei territori ucraini per visitare le truppe in prima linea. “Ha effettuato un viaggio di lavoro nel distretto militare meridionale – scrive la Tass sulla base di una nota del ministero - e ha ispezionato il gruppo di truppe nelle aree dell'operazione militare speciale". Shoigu ha parlato con i militari russi e ha ringraziato il personale “per l'esecuzione esemplare delle missioni di combattimento".

