Sale ad almeno 21 il bilancio delle vittime delle inondazioni che stanno interessando lo Stato del Tennessee, mentre più a nord la tempesta tropicale Henri sferza la costa nordorientale degli Usa.

Tra chi ha perso la vita, purtroppo, si registrano anche alcuni bambini. Il numero di dispersi è ora di almeno 45 persone.

"Faremo tutto il possibile per rispondere a questa emergenza e per evitare il più possibile i danni" ha ricordato Joe Biden aggiornando gli americani sugli sviluppi della tempesta Henri che si sta abbattendo sulla costa nordorientale degli Usa con raffiche di vento a oltre i 100 chilometri orari, piogge torrenziali e il muro d'acqua che sale dall'Oceano flagellando la costa da Boston a New York fino a Filadelfia.

Da uragano di categoria 1 Henri è stato retrocesso a tempesta tropicale prima dell'impatto contro il piccolo stato di Rhode Island ma il suo avanzare, un mostro dal diametro di oltre 200 chilometri, fa paura.

L'emergenza riguarda, oltre a New York, New Jersey e Rohde Island, tutta la regione del New England dove si trovano Connecticut, Massachusetts, Maine con oltre 35 milioni di americani a rischio inondazioni e blackout.

Disagi negli aeroporti con migliaia di voli cancellati, chiuse anche tutte le linee ferroviarie, locali e ad alta velocità, del corridoio tra la Grande Mela e Boston. Problemi anche per la circolazione stradale, con molte vie di comunicazione chiuse per gli allagamenti.

l governatore di New York, Andrew Cuomo, ha mobilitato 500 uomini della Guardia Nazionale per far fronte all'emergenza.

(Unioneonline/v.l.)

