Svolta in Francia in materia di certificazione verde: il governo ha deciso di introdurre il pass vaccinale, quello che in Italia chiamiamo Super Green pass, a partire dal 15 gennaio, previo voto del Parlamento.

Già da domani, ha annunciato il premier Jean Castex, sarà possibile sottoporsi alla terza dose di vaccino, a soli 3 mesi dalla seconda.

Per capodanno Castex ha invitato tutti a rispettare alcune raccomandazioni come evitare gli assembramenti, limitare le grandi feste e sottoporsi a tamponi preventivi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata