«L'anno nuovo è un momento di nuovi inizi, e oggi non c'è posto migliore in Europa per celebrarlo, come giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell'Europa».

Queste le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, giunta al valico di Bregana, al confine croato-sloveno, per celebrare l'ingresso della Croazia nell'area Schengen e nell'Eurozona.

«Da oggi – ha aggiunto – qui si passa senza controlli, e da oggi i croati hanno come loro moneta l'euro, la seconda valuta mondiale che rende noi europei più forti nel mondo. L’euro è uno dei nostri più grandi successi».

Con lei anche il premier croato Andrej Plenković: «Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi meritatamente, convinti che l'euro e Schengen saranno vantaggiosi per i cittadini croati e per la nostra economia». Presente anche la nuova presidente della Slovenia Nataša Pirc Musar.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata