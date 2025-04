Il Wto taglia le stime sul commercio mondiale: nel 2025 gli scambi caleranno fra lo 0,2% e l',15% in seguito ai dazi americani. Mettendo in guardia sull'incertezza che pesa sul commercio, il Wto spiega che gli scambi sono attualmente destinati a scendere dello 0,2% quest'anno, ma la flessione - a causa dei «gravi rischi al ribasso» - potrebbe arrivare fino all'1,5%.

Intanto, le tariffe imposte dal presidente americano fanno discutere e trovano opposizione anche all’interno degli States. La California infatti intende fare causa per fermare i dazi e la politica protezionistica del leader di Washington. L'azione legale sarà depositata nelle prossime ore e rappresenta la prima significativa sfida alla politica commerciale dell'amministrazione.

«Le tariffe illegali di Trump stanno creando caos per le famiglie, le imprese e l'economia, aumentando i prezzi e minacciando posti di lavoro», ha detto il governatore democratico Gavin Newsom annunciando l'azione legale contro il presidente Usa.

La California, che secondo l'ufficio del governatore ha registrato quasi 675 miliardi di dollari di scambi commerciali bilaterali lo scorso anno, rischia di perdere miliardi di entrate statali a causa delle politiche tariffarie di Trump se il commercio internazionale dovesse calare e il mercato azionario crollare. Messico, Canada e Cina rappresentano i tre maggiori partner commerciali dello stato.

«L'implementazione caotica e casuale dei dazi da parte del presidente non è solo profondamente preoccupante, ma è anche illegale», ha dichiarato il difensore dello Stato Rob Bonta in una nota. «I californiani si stanno preparando alle conseguenze delle scelte del presidente – dagli agricoltori della Central Valley alle piccole imprese di Sacramento, fino alle famiglie preoccupate a tavola – questo gioco che sta giocando il presidente ha conseguenze molto concrete per i californiani in tutto il nostro Stato».

