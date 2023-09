Secondo gli 007 di Kiev il leader ceceno Kadyrov è «malato e in gravi condizioni».

Lo afferma Andriy Yusov, il rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa, come riporta Rbc Ukraine: «Ramzan Kadyrov sta male e non si tratta di un infortunio». Il dittatore e “amico” di Vladimir Putin sarebbe in coma. Malato da tempo, avrebbe avuto una riacutizzazione dei sintomi.

Da Mosca invece novità in arrivo sul fronte dei negoziati con l’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha affermato che «Mosca non ha mai rifiutato negoziati sull'Ucraina, se la controparte li vuole, che lo dica». Le parole – come riferisce l’agenzia Tass – durante l’incontro a Sochi con il suo omologo biolorusso Alexander Lukashenko. E in merito all’incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e Putin, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha specificato che «non è stato firmato nessun accordo, nemmeno nel campo della cooperazione militare».

(Unioneonline/v.f.)

