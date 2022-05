Spari sui civili nella regione ucraina di Kharkiv. A denunciare l’azione dell’esercito russo è il primo viceministro degli Affari interni di Kiev, Yevhen Yenin sul Telethon ucraino: “In uno dei villaggi della regione di Kharkiv, la polizia ha accertato che i militari russi, pensate, hanno aperto il fuoco sui civili da un carro armato. Ecco perché non dobbiamo parlare di alcun freno morale dell'esercito russo”. Sarebbe questo un nuovo caso di presunto crimine di guerra inviato a un tribunale.

Il presidente Volodymyr Zelensky nelle ultime ore è stato categorico rispondendo all’Occidente che preme per una sua presenza al tavolo dei negoziati con Mosca. Nella sua prima intervista concessa a una tv italiana, ha detto: “Sono pronto a parlare con Putin, ma senza ultimatum”, la condizione indispensabile – ha spiegato a “Porta a Porta” – è però quella per cui i russi abbandonino “i territori occupati dopo il 24 febbraio”, confermando questa circostanza come “primo passo per poter parlare di qualcosa. Non possiamo accettare alcun compromesso sulla nostra indipendenza, sulla nostra sovranità e integrità territoriale”.

Il numero uno francese, Emmanuel Macron, dal canto suo, ha invitato a “non umiliare” il presidente russo se si vuole davvero sperare nella pace. E non è forse un caso che il monito di Zelensky parta dall'Italia, dove una parte delle forze politiche che sostengono il governo frena sulla linea dura contro Mosca. “Alcuni leader europei dicono che bisogna trovare una strada verso Putin. Ma noi non dobbiamo cercare una via d'uscita per la Russia”, è l'avvertimento: “So che Putin voleva portare a casa qualche risultato e che non lo ha trovato. Ma proporre a noi di cedere qualcosa per salvare la faccia del presidente russo non è corretto. Noi – ha assicurato - non siamo pronti a salvare la faccia a qualcuno pagando con i nostri territori, non penso sia una cosa giusta”.

Ecco perché “i russi se ne devono andare, devono uscire dai nostri territori. Dobbiamo liberare i nostri villaggi, le nostre case, ci devono restituire quello che hanno saccheggiato e devono rispondere per quello che stanno facendo”.

Sulla Crimea ha smentito la presunta disponibilità di cessione in cambio della fine del conflitto: “Non ho mai parlato del riconoscimento della sua indipendenza, non la riconosceremo mai come parte della Federazione russa”. Ma per il momento - l'unico reale segnale di apertura di Zelensky - la questione può essere accantonata, se questo può aiutare il dialogo. “Anche prima della guerra la Crimea aveva autonomia, ma è sempre stato territorio ucraino. Noi – ha aggiunto - abbiamo detto che siamo pronti a parlare con la Russia, ma ora non possiamo deliberare una decisione sulla Crimea perché c'è la guerra. La lasciamo da parte se ostacola il dialogo”.

La giornata di ora in ora:

Ore 7.38 – Kiev, distrutti 38.000 edifici residenziali, 220.000 sfollati

Oltre 220.000 cittadini ucraini hanno bisogno di un alloggio poiché l'esercito russo ha distrutto quasi 38.000 edifici residenziali nel Paese dall'inizio dell'invasione: lo ha reso noto su Telegram il commissario per i diritti umani nel Parlamento di Kiev, Lyudmila Denisova, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Denisova ha annunciato inoltre di aver firmato un memorandum di cooperazione con l'associazione internazionale ATA, volto a fornire alloggi temporanei ai cittadini che hanno perso la casa a causa della guerra.

