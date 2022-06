Da settimane si tengono “regolarmente” incontri tra dirigenti Usa, Ue e britannici per discutere un possibile quadro per il cessate il fuoco in Ucraina attraverso un negoziato, e tra i temi in discussione c’è anche il piano in quattro punti proposto il mese scorso dall’Italia e bocciato senza mezzi termini da Mosca.

A riferire di tali colloqui è la Cnn, che precisa come Kiev non sia direttamente coinvolta, nonostante l’impegno degli Usa a “non decidere nulla sull’Ucraina senza l’Ucraina”.

Gli Usa infatti precisano che non stanno facendo pressioni su Kiev perché accetti un piano e secondo la Cnn c’è ancora confusione su quale tipo di cornice Washington consideri appropriata per portare l’Ucraina al tavolo delle trattative.

L'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas Greenfield ha detto ai reporter all'inizio della settimana che la proposta italiana e' "una delle iniziative che certamente vorremmo portasse alla conclusione di questa orribile guerra". Ma due dirigenti Usa hanno detto alla Cnn che gli Stati Uniti in realtà non sostengono il piano di Roma.

La proposta italiana prevede che Kiev si impegni alla neutralità rispetto alla Nato in cambio di alcune garanzie di sicurezza. Oltre a negoziati tra Ucraina e Russia sul futuro della Crimea e del Donbass, che dovrebbero restare regioni sotto la sovranità ucraina ma autonome. Ed è proprio quest’ultimo punto che Mosca non accetta.

Sul fronte bellico infuriano i combattimenti nel Donbass, dove Kiev ha lanciato una controffensiva riconquistando il 20% di Severodonetsk, città ora controllata per metà dai russi, che erano arrivati a controllarne il 70%.

In queste ore Kiev ha annunciato che l’esercito ucraino ha “quasi interamente distrutto la 35esima armata di Mosca”, mentre il leader russo Vladimir Putin, in un’intervista, ha assicurato che la Russia non teme le armi inviate dagli Usa in sostegno all’Ucraina: “Le schiacciamo come noci”, ha commentato.

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

Di seguito le notizie di ora in ora.

Armi Usa a Kiev, Putin: “Le schiacciamo come noci”

La Russia non è preoccupata dall'invio di nuove armi americane all'Ucraina perché "le schiaccia come noci". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, in un'intervista al canale televisivo Rossiya 1, citata dalla Ria Novosti, sottolineando che "decine di unità sono state distrutte".

***

Mosca: “In Italia violati i diritti dei cittadini russi”

La Russia denuncia "violazioni dei diritti dei cittadini russi" che vivono in Italia e "un'aperta campagna anti-russa da parte dei media italiani". Lo scrive l'ambasciata russa a Roma sul suo profilo Facebook pubblicando stralci di un rapporto del Ministero degli Affari Esteri di Mosca "sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all'estero" nel quale si osserva, tra le altre

cose, "la crescita di sentimenti russofobi nella società italiana".

***

Medvedev, sanzioni contro le famiglie degne di Cosa Nostra

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev critica le sanzioni "illegittime" contro i familiari dei politici russi, paragonandole ai metodi mafiosi e citando 'Ndrangheta e Cosa Nostra. "Sono doppiamente illegali - dice -. Non solo statisti o deputati ma anche le famiglie, che non sono in alcun modo in grado di influenzare i loro parenti, sarebbero responsabili delle mitiche violazioni inventate da loro". Medvedev aggiunge quindi con sarcasmo che l'Occidente potrebbe abbracciare "anche altre regole familiari progressiste: per esempio, ci sono molte cose utili nei modi della 'Ndrangheta e di Cosa Nostra italiane".

***

Ritirata da Severodonetsk

Le forze ucraine si stanno ritirando da Severodonetsk. Lo afferma il ministero della Difesa russo, citato da Interfax.

***

Kiev: “Distrutta un’armata russa”

Le Forze Armate dell'Ucraina hanno distrutto quasi interamente la 35ma armata della Federazione russa a Izyum, nella regione nord-orientale di Kharkiv. Lo dice il capo dell'Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak, secondo quanto riporta Ukrinform. "Quasi l'intera 35ma Armata è stata distrutta a Izyum", ha dichiarato.

***

Bombardata chiesa del ‘500 nel Donetsk

La storica chiesa di Tutti i Santi della Lavra di Svyatohirsk, nel Donetsk, costruita nel 1526, è stata colpita dai bombardamenti russi e ha preso fuoco. Lo rendono noto i media ucraini postando le immagini sui social. Non ci sarebbero vittime. La chiesa appartiene al Patriarcato di Mosca.

***

Papa: “Vorrei andare in Ucraina, ma il momento non è opportuno”

"Vorrei andare in Ucraina ma devo aspettare il momento opportuno". Lo ha detto il Papa rispondendo alla domanda di un bambino ucraino nell'incontro con un gruppo di ragazzi che si è tenuto nel Cortile di San Damaso. Il Papa ha aggiunto che vedrà prossimamente autorità ucraine per vedere se questo sarà possibile.

***

I russi fanno saltare i ponti per isolare Severodonetsk

Le forze russe stanno facendo saltare in aria i ponti sul fiume Seversky Donets per impedire agli ucraini di portare rinforzi militari e fornire aiuti ai civili nella città di Severdonetsk: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform. Gaidai ha inoltre affermato che le truppe ucraine mantengono le posizioni all'interno di Severdonetsk.

***

Kiev: “Uccisi 31.050 soldati russi”

Sono circa 31.050 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 101 giorni di conflitto si registrano anche 210 caccia, 175 elicotteri e 540 droni abbattuti.

***

Kiev: “Negoziati solo dopo rafforzamento sul terreno”

l negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l'aiuto di nuove forniture di armi dall'Occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia. Lo riporta in Guardian. "Le nostre forze armate sono pronte a usare le nuove armi, e poi penso che potremo iniziare un nuovo ciclo di colloqui da una posizione rafforzata", ha affermato Arakhamia parlando alla televisione nazionale.

***

007 Gb: “Offensiva aerea russa elevata nel Donbass”

L'offensiva aerea russa si mantiene elevata nei territori contesi del Donbass con munizioni guidate e non: insieme al fuoco di artiglieria, le incursioni aeree sono state un fattore determinante dei recenti successi tattici nella regione dell'Ucraina orientale: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

***

Russi rilasciano passaporti a Kherson e Melitopol

La Russia ha iniziato a rilasciare passaporti agli ucraini che vivono nelle città occupate di Kherson e Melitopol. Lo afferma il think tank della difesa statunitense Institute for the Study of War, aggiungendo comunque che le autorità di occupazione "continuano ad affrontare problemi nel controllo sociale e nel contenimento delle azioni della resistenza". Inoltre, si afferma, le forze russe non sono riuscite a riconquistare le posizioni perdute nell'oblast di Kherson e hanno continuato a difendere le posizioni precedentemente occupate.

***

Bombe sul Lugansk, tra le vittime anche un bambino

Tre civili, incluso un bambino, sono stati uccisi nel corso di bombardamenti russi nella regione ucraina di Lugansk (est) nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale, Sergiy Gaidai, secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform.

"Il tre giugno 2022, una donna e suo figlio sono stati uccisi nel bombardamento russo di Hirske. Un'altra persona è stata ferita a morte a Zolote", ha scritto Haidai. Inoltre, le autorità regionali hanno ricevuto informazioni su un altro residente locale ucciso a Hirske tre giorni fa. Alcune persone sono rimaste ferite nel corso di un bombardamento della città di Severdonetsk.

***

Gentiloni: “Blocco del gas russo non è sul tavolo”

"La posizione ufficiale della Commissione Europea è che nessuna sanzione è fuori dal tavolo. Ma ad oggi di blocco del gas non stiamo parlando. Il tema è colpire la Russia, ma senza danneggiare troppo noi stessi". Lo ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni, in un'intervista al Festival dell'economia di Torino.

***

Russi preparano attacco a Sloviansk

L'esercito russo sta rafforzando le posizioni attorno a Sloviansk in vista di una nuova offensiva contro questa città strategica dell'Ucraina orientale: lo ha reso noto lo stato maggiore di Kiev, secondo quanto riporta la Cnn. I russi, che avevano già lanciato un attacco senza successo contro due città a nord e nord-ovest di Sloviansk (Barvinkove e Sviatohirsk), stanno schierando adesso fino a 20 gruppi tattici nella zona.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata