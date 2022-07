Nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, occupata dai russi, sono stati segnalati nuovi attacchi delle forze ucraine allo strategico ponte Antonivskiy, che attraversa il fiume Dnieper.

Lo riferisce il Guardian online specificando che le notizie non possono essere confermate in modo indipendente.

"Esplosioni nell'area del ponte Antonivskiy", hanno annunciato le forze armate ucraine in un aggiornamento su Telegram poco prima della mezzanotte, insieme a un video che mostrerebbe una raffica di colpi. "Secondo quanto riferito, abbiamo un altro pesante attacco ucraino sul ponte Antonivskiy", si legge in tweet di Illia Ponomarenko, giornalista del Kviv Independent.

Funzionari russi hanno poi confermato l'attacco ucraino al ponte.

Il ponte Antonivskiy è la principale via di rifornimento per le truppe russe: se fosse danneggiato, le forze di Mosca sarebbero potenzialmente intrappolate a Kherson con poche munizioni e pochi rifornimenti. Parte del piano dell'Ucraina per riprendere la città.

Ore 8.30 – Zelensky: “La Russia ha già perso quasi 40mila soldati”

Dall'inizio della guerra in Ucraina la Russia ha perso quasi 40mila soldati, secondo il presidente ucraino Volodymir Zelensky. "Per quattro mesi lo Stato russo non ha fornito ai suoi cittadini alcuna informazione, nemmeno censurata, sulle perdite del suo contingente di occupazione - ha detto ieri sera Zelensky nel suo consueto videomessaggio -. Tuttavia questo numero è già a quasi 40.000: tante le persone che l'esercito russo ha perso dal 24 febbraio. E altre decine di migliaia sono state ferite e mutilate".

